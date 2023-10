As cidades com mais mulheres no Brasil, segundo Censo 2022

Consulte Mais informação:

Censo 2022: Saiba o que mudou no Brasil em 150 anosDos recenseadores atravessando o país em lombo de burro, no reinado de Pedro II, à era digital, vejas as curiosidades das edições da pesquisa Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil tem o menor número de crianças da História, desafio é melhorar educaçãoSão 5,8 milhões a menos de brasileiros na faixa etária de 0 a 14 anos em relação a 1980. Eles são menos de 20% da população brasileira agora Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: por que há cada vez mais mulheres no Brasil?Com longevidade maior, parcela feminina na população tende a aumentar, porque elas cuidam mais da saúde. Violência urbana e no trânsito faz mais vítimas entre os homens Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022 mostra um Brasil com maior proporção de mulheres e mais velhoDados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: só quatro estados do Brasil têm mais homens que mulheres; veja rankingEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: gráficos mostram por que o Brasil envelhece mais rápido e está ainda mais femininoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕