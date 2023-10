As buscas pelo atirador que matou 18 pessoas nos EUA

no Schemengees Bar e no Sparetime Recreation. Um barco e um avião da guarda costeira americana estão sendo usados para ajudar a capturar o atirador., a polícia encontrou um veículo da marca Subaru registrado em nome de Card próximo a um ancoradouro no rio Androscoggin, que desemboca no Golfo do Maine. As autoridades canadenses foram alertadas sobre a possibilidade de o suspeito tentar cruzar a fronteira, visto que a região faz divisa com o Canadá.

Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, 26, o chefe da polícia de Lewiston, David St. Pierre, confirmou que o histórico psiquiátrico do suspeito está sendo considerado como um dos elementos chave da investigação. Um mandado de prisão foi emitido contra Robert Card, que enfrenta pelo menos oito acusações de homicídio. Até o momento, oito das 18 vítimas já foram identificadas.

Os assassinatos chocaram a cidade de Lewiston, segunda maior do estado do Maine. As autoridades estão pedindo que os moradores permaneçam em suas casas enquanto as buscas pelo suspeito continuam. Acredita-se que Card esteja armado e represente um risco iminente para a comunidade.

