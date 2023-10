Artistas de Parintins (AM) desembarcam para confeccionar esculturas da Inocentes de Belford Roxo

Belford Roxo - Uma equipe de escultores de Parintins, no interior do Amazonas, comandada por Marcos Melo, 39 anos, e Iranilson Martins, 41, desembarcou na última semana, no Rio de Janeiro, para confeccionar as esculturas que serão usadas nos carros alegóricos e tripés da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2024.

Pelo projeto apresentado pelos carnavalescos serão três meses de muito trabalho, tem horas que a saudade da família aperta, mas tudo é compensado quando vemos a escola entrar no desfile, o público aplaudindo e elogiando” disseram os escultores Marcos Melo e Iranilson Martins.

