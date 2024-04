Artista fala sobre sua decisão de doar seus artigos pessoais

No mais recente episódio de seu podcast, “Let’s Be Clear”, ela disse estar empenhada para sua morte seja “uma transição tranquila” para sua mãe. “A minha prioridade no momento é a minha mãe”, afirmou. Depois, ela justificou sobre sua decisão de doar seus artigos pessoais. “Eu sei que vai ser pesado para ela caso eu morra antes dela. Como sei que vai ser pesado para ela, quero que o resto seja mais leve. Não quero que tenha que lidar com um monte de coisa.

Não quero ela precisando encarar quatro containers de móveis”, disse. A artista também detalhou sua experiência de viajar ao Tennessee, nos Estados Unidos, para esvaziar um imóvel que possui no local. “Eu estava empacotando um dos lugares lá. Foi muito difícil e emocionante porque, a um certo ponto, eu senti que estava desistindo do sonho de construir essa propriedade, colocando uma casa para mim e outra para minha mãe, e expandir o celeiro”, comento

