Artilheiros natos! Aposte R$100 e ganhe R$639 com Jesus, Kane e Suárez no sábado!

Com bola rolando em todos os cantos do mundo, não vai faltar futebol no seu sábado. Confiando nos artilheiros do dia, a Lance! Betting preparou uma combinada com gol de três monstros da grande área para fazer sua aposta de R$100 voltar R$639. Quer saber como?

Os jogos são Arsenal x Sheffield United, Bayern x Darmstadt e Grêmio x América-MG. Para faturar nessa odd 6.39, basta que os artilheiros marquem, ou seja,+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! BettingGabriel Jesus faz boa temporada pelos Gunners, que ainda não perderam na Premier League e ocupam a 3ª posição.

Possível próxima vítima de Jesus, o Sheffield United faz a pior campanha da Premier League até aqui: são oito derrotas e um empate em nove jogos. Jogando em casa, o Arsenal vai para cima do lanterna, em jogo que promete ter muitos gols.+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! BettingHarry Kane chegou com os dois pés na porta na Alemanha. headtopics.com

Com nove gols no campeonato alemão, Kane só não é o artilheiro por causa do início de campeonato de Serhou Guirrasy, do Stuttgart, que ostenta o assustador número de 14 gols em oito jogos. Próximo adversário, o promovido Darmstadt tem a pior defesa da Bundesliga, com 22 gols sofridos em oito jogos. Líder do melhor ataque da competição, Harry Kane deve ter muitas oportunidades de balançar as redes na Allianz Arena.+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! BettingContra o América-MG, Suárez enfrenta a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro.

