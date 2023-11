Arthur Carvalho Monteiro assume Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

Ainda durante sua fala, o governador agradeceu a antiga secretária pelo seu período de atuação à frente da Setrab. '!É um privilégio ser lembrado pelo governador para assumir a Secretaria de Trabalho e Renda. Reforço meu compromisso com o desenvolvimento do estado, a nossa prioridade é a geração de empregos', declarou Monteiro.

