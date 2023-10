Arteta confirma nova lesão de Gabriel Jesus, que desfalca o Arsenal na Premier League

As notícias desta sexta-feira não são positivas para a parte vermelha de Londres. Em entrevista coletiva que antecede o duelo com o Sheffield United, pela Premier League, o técnico do, Mikel Arteta, confirmou que Gabriel Jesus foi diagnosticado com uma lesão muscular e será desfalque nos próximos compromissos dos Gunners.

- Os exames mostram que ele está com uma lesão muscular, e poderemos perdê-lo por algumas semanas. Com ele, não posso falar um tempo limite porque ele sempre nos surpreende, mas há algo com ele. Ele sentiu essa lesão em uma ação estranha, e é bem verdade que ele teve um acúmulo de jogos nas últimas semanas, com a seleção nacional e jogando nossos jogos, algo que ele não fazia há um tempo.

Consulte Mais informação:

Lance! »

Ídolo do Arsenal, Henry diz que gostaria de ter jogado com Gabriel JesusNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Yasmin Brunet desabafa após amigo de Gabriel Medina alfinetar sua vida amorosa: 'Respeito'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Gabriel Pirani marca, Brasil vence a Colômbia e garante vaga na semifinal do PanNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Vereador Haroldo Jesus é eleito presidente da Câmara de ItaguaíNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Brasil vence Colômbia e assume liderança do grupo B no futebol dos Jogos Pan-AmericanosGuilherme Biro e Gabriel Pirani garantiram a vitória e a liderança do grupo B Consulte Mais informação ⮕

Brasil bate a Colômbia e vai às semis do futebol, no PanSeleção Brasileira confirmou vaga com uma rodada de antecedência; Guilherme Biro e Gabriel Pirani garantiram vitória Consulte Mais informação ⮕