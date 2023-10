Arsenal x Sheffield United: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

. Os Gunners de Mikel Arteta vivem bom momento, invictos nesta edição da competição, e terão pela frente o desesperado lanterna, que perdeu oito de seus nove jogos.

O Arsenal está em uma sequência positiva no Campeonato Inglês. São 21 pontos em nove jogos, com seis vitórias e três empates, além da solidez defensiva (segunda melhor defesa com oito gols sofridos). Depois da decepção de ver o título escapar em 2022-23, os comandados de Arteta parecem estar cada vez mais maduros, sabendo reagir a adversidades e buscando resultados difíceis.

