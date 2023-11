'Arrancaram uma parte da minha vida': pais falam sobre assassinato da filha em escola de SP

São Paulo - Os pais da estudante Giovanna Bezerra, de 17 anos, assassinada durante um ataque a tiros em uma escola de Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, lamentaram, em entrevista ao Fantástico, a violência cometida contra a filha. 'arrancaram uma parte da minha vida', disse o pai Denis Bezerra da Silva.O assassinato de Giovanna aconteceu no último dia 23, quando um estudante da unidade de ensino entrou armado no local e efetuou quatro disparos.

'Esse amor ninguém vai tirar de mim', disse a mãe de Giovanna, Mariza Carvalho da Silva, ao Fantástico. Abalada, ela narrou a incredulidade com a qual recebeu a notícia de que a sua filha era a vítima do ataque na escola da zona leste. Mariza lembrou a infância da filha e os planos que ela nutria para o futuro.Após o ataque, o autor entregou a arma à polícia e foi apreendido. Ele deverá responder ao crime análogo a homicídio.

