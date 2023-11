Arquivo Nacional realiza festival de cinema no Rio e em Brasília

O órgão federal tem um dos maiores acervos do Brasil e preserva documentos públicos e privados que representam a história e cultura do país, como os papéis originais com a assinatura da Lei Áurea e imagens da construção de Brasília, além de imagens em movimento que ocupam 40.000 latas de película cinematográfica e 4.

“O Festival Internacional de Cinema de Arquivo leva ao público produções que usaram documentos do acervo do Arquivo Nacional e de muitos outros espalhados por todo o país e no exterior, incluindo acervos pessoais. Com a mostra buscamos valorizar a memória do cinema brasileiro e a importância da preservação dos acervos audiovisuais.

Ao longo do evento, plataforma de streaming a TV aberta, na programação do Canal GOV, do Canal Educação e da UnBTV, também exibirão filmes com conteúdo do Arquivo Nacional e de outras instituições públicas e privadas, na Mostra Acervos.Pelo menos 320 cidadãos estrangeiros foram autorizados a sair de Gaza nesta quarta-feira, em direção ao Egito, segundo agências de notícias.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: É do Rio a estudante medalha de ouro em Olimpíada Nacional de PortuguêsEla, agora, quer cursar Medicina para 'ajudar as pessoas'

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Rio ganha evento oficial para comemorar Dia Nacional do SambaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Polícia apreende carrões, joias e R$ 7 milhões em ação contra a “Máfia do Brás”Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Encarnación Lemus, premio Nacional de Historia de España 2023La especialista en el exilio español ha sido galardonada por su obra ‘Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas’ con 30.000 euros

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Operação nacional resgata 46 idosos vítimas de violênciaMais de 180 pessoas foram presas; operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Vacina contra Covid-19 será incluída no calendário nacional a partir de 2024Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕