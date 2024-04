Arqueólogos encontram esconderijo subterrâneo de aldeões judeus no norte de Israel

Arqueólogos no norte de Israel encontraram um imenso esconderijo subterrâneo composto por túneis estreitos e salas maiores que foi escavado por aldeões judeus quase dois mil anos atrás, em uma época de revolta contra o Império Romano. O labirinto é evidência, segundo especialistas, de que as comunidades judaicas no extremo norte, até as colinas da Galileia, onde se acredita que Jesus pregou, se prepararam para as legiões romanas reprimindo rebeliões próximas de Jerusalém.

Elas esculpiram um esconderijo que serpenteia por pelo menos 100 metros abaixo do vilarejo, disse Yinon Shivtiel, um historiador da Faculdade Acadêmica de Zefat que se especializa em cavernas. Tocas estreitas, apertadas demais para um legionário com armadura, estendem-se entre cavidades maiores, onde há espaço para ficar em pé, se reunir e armazenar produtos preciosos. O sistema de cavernas foi projetado para salvar famílias inteiras

