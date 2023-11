Arqueólogos afirmam que pirâmide na Indonésia pode ser a mais antiga do mundo

Arqueólogos afirmam que uma pirâmide gigante enterrada no subsolo de uma ilha perto da costa da Indonésia pode ser a mais antiga do mundo. O artigo com as conclusões da pesquisa foi publicado no dia 20 de outubro, na revista científica Archaeological Prospection. Gunung Padang foi descoberta por exploradores holandeses em 1890 e é diferente das pirâmides egípcias, já que fica situada dentro de uma colina de rocha vulcânica na ilha de Java.

Datações recentes de radiocarbono levaram os pesquisadores a acreditar que a estrutura monolítica pode ser ainda mais antiga que Stonehenge, na Inglaterra, ou as grandes pirâmides de Gizé, no Egito, que têm cerca de 5 mil anos. O estudo recente é resultado de uma pesquisa intensa no local. Entre 2011 e 2015, cientistas da Agência Nacional de Investigação e Inovação da Indonésia utilizaram técnicas como perfuração e radares subterrâneos para tentar descobrir mais sobre a pirâmid

:

JORNALODİA: Uma mulher foi vítima de violência a cada uma hora em 2022No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: 'Olhei para o bercinho, e já estava vazio', conta mãe que teve recém-nascido roubado no RioBebê foi levado da maternidade dentro de uma bolsa por uma jovem de 19 anos

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

LANCE!: Com final emocionante, Vertsappen domina Interlagos e vence mais uma na temporadaCom final emocionante e disputado até o final, Verstappen venceu o Grande Prêmio de São Paulo de forma tranquila.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Inesquecível Fluminense conquista a América em uma jornada familiarVeja a saga de jogadores e torcedores na realização do sonho tricolor de levantar, enfim, a taça continental da Libertadores

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: “Apareceu uma verdadeira gincana para nomear o mais moço”Senador Esperidião Amin defende a imposição de mandatos fixos para os ministros do Supremo Tribunal Federal

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Polícia investiga a morte de uma mulher após incêndio na casa onde ela morava, em BúziosVítima teria sido morta na terça-feira, mas o corpo só foi identificado nesse domingo

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »