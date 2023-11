Arnold Schwarzenegger conta que ele e Sylvester Stallone tentaram se sabotar no auge de suas carreiras

Arnold Schwarzenegger confessou uma rivalidade anterior com um colega estrela de ação. O ex-governador da Califórnia participou do Show de Graham Nortono (Graham Norton Show) na sexta-feira (27), onde admitiu que ele e Sylvester Stallone começaram como grandes “rivais de cinema” antes de se tornarem “amigos fantásticos”. “Éramos rivais no cinema, mas levamos a competitividade ao extremo”, explicou a estrela de “O Exterminador do Futuro” no programa.

“Depois, quando nós dois investimos no Planet Hollywood, começamos a voar juntos pelo mundo para promovê-lo e nos tornamos amigos fantásticos.” Tanto Stallone quanto Schwarzenegger encontraram fama e fortuna em Hollywood na década de 1970, com Schwarzenegger entrando em cena em 1970 com “Hércules em Nova York” e Stallone alcançando grande sucesso em “Rocky”, vencedor do Oscar de 1976.

