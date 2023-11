Ark: Survival Ascended - Novo jogo de mundo aberto com dinossauros será lançado em novembro

Ark: Survival Ascended é a continuação do famoso game de mundo aberto, onde é preciso enfrentar dinossauros e outras criaturas jurássicas, ao mesmo tempo em que é preciso sobreviver a mudanças climáticas e outros perigos. Ele será lançado no dia 14 de novembro para PC e Xbox Series S/X, chegando de graça para assinantes da Xbox Game Pass no Day One. A versão para PS5 ainda não possui uma data de lançamento definida.

Veja também: Steam libera 7 novos jogos grátis! Conheça e resgate agoraE assim como a versão anterior, será possível utilizar códigos para ganhar vantagens no jogo. Popularmente conhecidos como cheats, eles permitem que você obtenha uma série de benefícios rapidamente, como itens infinitos, e até mesmo domesticar qualquer tipo de dinossauro encontrado. E para te ajudar nisso, hoje o Voxel te explica como utilizar os comandos, além de trazer a lista completa com todos os códigos e o que cada um deles fa





