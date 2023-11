Aristóteles Drummond: Apreendendo com o passado

Com mais de meio século de reportagem política, aqui, em O DIA, desde 1967, a coluna “Falando de política”, pude acompanhar todos os presidentes desde então. Jango, os militares, Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Sobre os vivos, acho oportuno comentar o perfil e contribuição, quando houve, de cada um deles. Observações que podem ajudar a entender a que chegamos e como.

Mas foi com FHC, teoricamente o mais equipado, sociólogo, professor, escritor, ideólogo da esquerda democrática, que as coisas tomaram o rumo da incoerência, da mistificação e da farsa no exercício do cargo. Começou pela reeleição, usando e abusando de métodos que condenava. Fez tudo que condenava como senador, o que na prática foi positivo para o período.

Quintana, Drummond, Vinicius e BandeiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Carta ao Leitor do DIA - 29 de outubro de 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel diz que atacou mais de 450 alvos no último diaForças de Defesa afirmaram que um oficial foi gravemente ferido por um morteiro no norte da Faixa de Gaza e foi levado para tratamento médico Consulte Mais informação ⮕

Semana de Finados tem Dia Nacional do Livro e da Poesia; confira demais datasPeríodo também tem homenagem às favelas brasileiras Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry morre no dia do aniversário de Julia Roberts, sua ex-namoradaAtor foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, neste sábado, 28; polícia local investiga o caso Consulte Mais informação ⮕

Buscas por idosa que caiu em canal na Baixada chegam ao quarto diaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕