Argentina prevê aumento na balança comercial em 2024

ultrapassando os 140% ao ano, uma queda real de 5,5% nos salários nos primeiros nove meses do ano, uma moeda local que perdeu entre metade e 60% do seu valor frente ao dólar americano, dependendo da taxa de câmbio praticada.Massa x Milei: 3 fatores que determinarão quem será o novo presidente da ArgentinaO governo atribui isso à falta de dólares no país, tanto para fazer frente aos pagamentos como para acumular reservas que lhe permitam defender o valor de sua moeda.

Independentemente de quem vença as eleições presidenciais, tudo indica que o próximo presidente da Argentina terá melhores rendimentos nos cofres do Estado em 2024. "No próximo ano, a balança comercial da Argentina poderá aumentar em cerca de US$ 25 bilhões (R$ 120 bilhões)" a favor do país sul-americano devido ao aumento das exportações, diz o economista argentino Miguel Kiguel à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. Mas, antes que essas receitas de exportação comecem a fluir, a economia argentina deverá cair ainda mais, com uma possível aceleração da inflação, preveem os especialista





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministério da Economia da Argentina adia aumento de impostos sobre combustíveis para 2024Medida deveria entrar em vigor nesta quarta-feira, 1º de novembro, antes da decisão da pasta

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Moody’s prevê recessão na Argentina e inflação de 275% ao ano em 2024Agência analisa que estabilização da economia está cada vez mais difícil e dependerá da próxima eleição, dia 19 deste mês

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Argentina terá sua primeira santa em 2024A Argentina terá sua primeira santa em 2024, quando a igreja católica deve canonizar a beata María Antonia de Paz y Figueroa, conhecida como Mama Antula. O país já possui um santo, José Gabriel del Rosario Brochero, canonizado em 2016.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Argentina pode ter melhores rendimentos nos cofres do Estado em 2024No próximo ano, a balança comercial da Argentina poderá aumentar em cerca de US$ 25 bilhões (R$ 120 bilhões) a favor do país sul-americano devido ao aumento das exportações.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

LDU vence Fortaleza nos pênaltis e conquista a Copa Sul-AmericanaA campeã assegura vaga na Libertadores-2024 e mais US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões)

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Mais de 120 mortos no Nepal por terremoto de magnitude 5,6Tremor sacudiu dois distritos remotos no oeste do país e, de acordo com o serviço de geologia dos EUA, teve uma profundidade de 18 quilômetros

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »