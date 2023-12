Argentina pretende autorizar a venda de órgãos humanos

A natureza do ser humano é fazer o bem, e para isso nasceu. Quando é uma boa pessoa, você está em sintonia com sua essência. Não espere receber um prêmio por isso: trate de ser uma boa pessoa, de maneira espontânea e natural. Às vezes, parece que a América Latina nunca conseguirá se libertar da escuridão da pobreza, da manipulação e da violência. Olhar para a Argentina, atualmente, parece reforçar essa maldição. O país irmão agora tem uma 'ministra' do Capital Humano.

Ou seja, os humanos, na visão da extrema-direita são, em primeiro lugar, capital. Passível até de ser vendido, portanto. Nessa lógica, o amigo argentino do genocida local pretende autorizar a venda de órgãos humanos... Os 'jornalistas' alinhados ao monstro já sugeriram que os pobres deveriam fazer apenas uma refeição ao dia. A referida 'ministra', por sua vez, advertiu que os beneficiários de programas sociais que participarem de manifestações contra o desgoverno terão os benefícios suspensos





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A substituição do trabalho humano por máquinasPesquisas recentes reforçam o suporte que a IA generativa pode dar às atividades humanas e profissionais

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Presidente eleito argentino, Javier Milei, promete reconstrução do paísEm seu discurso, Milei declarou que sua eleição representa um 'basta ao modelo empobrecedor da casta', como se refere às elites políticas que comandam a Argentina desde a redemocratização. O presidente eleito argentino, Javier Milei, em segundo discurso, feito a apoiadores na rua, após a vitória na eleição, fez seu primeiro pronunciamento no Hotel Libertador, no centro de Buenos Aires, dizendo que 'hoje começa a reconstrução da Argentina'. Obrigado a todos os que ajudaram para conseguir o milagre de ter um presidente liberal e libertário. Hoje começa o fim da decadência argentina... hoje termina o modelo do Estado empobrecedor. Em seu discurso, Milei declarou que sua eleição representa um 'basta ao modelo empobrecedor da casta', como se refere às elites políticas que comandam a Argentina desde a redemocratização. Hoje voltamos a abraçar o modelo da liberdade para voltar a ser uma potência mundial. Todos os que quiserem se unir a nova Argentina serão bem-vindos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Mubalada Capital quer tirar Zamp do Novo Mercado da B3Ao chegar a 30,4% do capital da Zamp, controladora do Burger King Brasil e Popeyes, a Mubalada Capital quer tirar a companhia do Novo Mercado da B3. Em carta enviada hoje ao conselho de administração da empresa, a gestora pede a convocação de uma assembleia extraordinária de acionistas para votar a migração, sem especificar Nível 1 ou Nível 2.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

El Gobierno aprueba la adquisición de un 10% del capital de Telefónica por parte de SEPIEl Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose en el primer accionista de la operadora.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Vitória de candidato de extrema direita na Argentina repercute no BrasilA vitória do candidato de extrema direita e ultraliberal, Javier Milei, na eleição presidencial da Argentina neste domingo (19) repercutiu entre políticos do Brasil.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Candidato peronista parabeniza novo presidente eleito na ArgentinaEm discurso à nação, candidato do peronismo disse que já ligou para o novo presidente eleito, embora resultados oficiais ainda não tenham sido divulgados, afirmando que ligou para o ultradireitista parabenizando-o pela vitória.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »