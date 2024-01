Argentina fecha 2023 com inflação anual de 211,4%, o pior resultado em 30 anos

A Argentina fechou 2023 com uma inflação anual de 211,4%, o pior resultado em 30 anos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Em termos mensais, a inflação em dezembro foi de 25,5%, impulsionada pela liberação dos preços e forte desvalorização do peso. Segundo analistas ouvidos pelo Valor, esses fatores deverão manter a pressão de preços acima de 20% este mês.

“Em linhas gerais, penso que este é possivelmente o ‘pico’ da inflação. A dinâmica da última quinzena de dezembro e da primeira quinzena de janeiro nos faz pensar em uma desaceleração, embora, seguramente, estaremos acima dos 20% em janeiro”, disse o economista Nicolás Alonzo, da Ferrerés & Associados. A última vez que a Argentina viu um patamar similar de inflação foi em 1990, quando enfrentou um período de hiperinflação. A aceleração dos preços no fim de 2023 fez o país superar a Venezuela como o país com a maior inflação na regiã





