Argentina escolhe novo presidente em meio a desafios econômicos

Os argentinos vão às urnas neste domingo (19) para escolher o novo presidente do país, numa disputa entre o ultraliberal Javier Milei e o atual ministro da Economia, Sergio Massa. Qualquer que seja o candidato eleito, ele deve encontrar uma economia deteriorada que pode afetar os bons indicadores sociais do país, segundo o professor de economia da Universidade de São Paulo (USP) Márcio Bobik.

Hoje, a Argentina apresenta uma inflação acumulada no ano de cerca de 120%, com pouco mais de 40% da população dentro da linha da pobreza, segundo os dados mais recentes do governo. “O Brasil está até relativamente bem por conta da sua relativa estabilidade macroeconômica. Estamos com a inflação sob controle, ainda que o governo tenha problemas de déficit, tem aí uma pauta de reforma caminhando. Mas a Argentina não tem, então realmente é bem complicado, a questão social tende a piorar lá, sem dúvida”, afirmou Bobi





Los peligros del programa económico de Javier Milei en ArgentinaMás de un centenar de economistas de todo el mundo firman un texto en el que alertan que las propuestas del ultraliberal son “potencialmente muy perjudiciales para la economía y el pueblo argentinos”

Eleições presidenciais na Argentina: disputa acirrada entre Sergio Massa e Javier MileiNeste domingo (19), os argentinos vão às urnas para decidir se a presidência permanecerá com um representante do peronismo, principal força política do país, ou se irá para um economista que se coloca como um nome de fora da política. A disputa está acirrada. Os candidatos são o advogado Sergio Massa, ministro da Economia, e o economista ultraliberal Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, fundado em 2021. Ambos chegam ao segundo turno com uma forte rejeição. No primeiro turno, em outubro, Massa ficou em primeiro lugar, com 36,68% dos votos. Já Milei obteve 29,98%. A terceira colocada, Patricia Bullrich, teve 23,83% e agora apoia Milei. As últimas pesquisas projetam uma eleição apertada, com empate técnico e ligeira vantagem numérica de Milei. O resultado deve sair a partir das 21h deste domingo

Eleição presidencial na Argentina: segundo turno entre Sergio Massa e Javier MileiOs argentinos voltam às urnas neste domingo (19), no segundo turno da eleição presidencial, para escolher entre o governista Sergio Massa (Unión por la Patria) e o libertário e outsider Javier Milei (La Libertad Avanza) para comandar o país pelos próximos quatro anos. A disputa é uma das mais acirradas dos últimos anos no país, com cenário incerto que deve ser decidido voto a voto.

Vitória de Javier Milei na Argentina pode ser problema para o governo brasileiroA vitória de Javier Milei na eleição deste domingo, na Argentina, pode se tornar uma dor de cabeça para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Embora integrantes da equipe de Milei já tenham assegurado ao governo brasileiro, mais de uma vez, que as relações bilaterais continuarão sendo importantes, o candidato ultraliberal é considerado uma incógnita: os projetos econômicos e os negócios serão mantidos, mas há um cenário de imprevisibilidade sobre seu comportamento na presidência do país vizinho.

