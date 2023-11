Argentina e o desafio do ajuste fiscal

Castigado por uma inflação galopante e um nível de pobre alarmante, a Argentina, ironicamente, levou à presidência um candidato defensor de um ajuste fiscal brutal, de fazer inveja até ao Fundo Monetário Internacional. Em agosto, logo após ser o mais votado nas eleições primárias, o ultradireitista Javier Milei disparou: 'O FMI não deveria ter problemas com o programa que apresentamos, porque propomos um ajuste fiscal muito mais profundo do que o que eles propõem'.

De lá pra cá, manteve suas incendiárias propostas de dolarização da economia (apesar de o país sofrer com a falta de dólares), fim do Banco Central, corte aos subsídios (em uma sociedade cada vez mais dependente deles), privatização em larga escala e redução do Estado ao mínimo possível. O novo presidente argentino encontrará, porém, um cenário adverso no Congresso, onde não terá maioria logo de cara. Não à toa, crescem as dúvidas sobre como, afinal, ele levará a cabo suas promessas, diante de sua aparente incapacidade de dialogar com forças políticas fora da direit





