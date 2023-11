Argentina discute adoção do dólar como moeda oficial

Os resultados das eleições primárias na Argentina reacenderam a discussão sobre as vantagens de adotar o dólar americano como moeda oficial de um país. No caso dos 'hermanos', sua economia já convive com uma dolarização informal, pois é comum aceitarem a moeda americana para trocas comerciais internas a fim de evitar o instável e desvalorizado peso argentino.

Para o candidato à presidência argentina, o ultradireitista Javier Milei, essa é a única forma de tirar o país de uma crise econômica profunda que se agrava há décadas. Só no último ano, a inflação argentina chegou a 115,6%! É de senso comum entre os economistas que a adoção do dólar como moeda oficial pelo governo poderia controlar a inflação no país. O que nos levar a imaginar: será que essa é uma boa estratégia para diminuir a inflação no Brasil? Veja o que descobrimos! Por que o Brasil não adota o dólar como moeda? Adotar o dólar como moeda oficial do Brasil implica em diversos aspectos da nossa economia e autonomia do nosso governo. Por exemplo, haveria limitações significativas sobre a influência da política econômica do paí

:

