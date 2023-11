Araruama apresenta projetos inovadores e bem-sucedidos durante a Conferência Intermunicipal de Educação

Nesta ocasião, foram eleitos os delegados que irão representar o município de Araruama na etapa Estadual do CONAE: Flávio da Costa Fontenelle - Sindicato; Renan Jeremias da Silva - Professor; Igor Corrêa de Moraes - Diretor e Conselho Fundeb; e Lucas Mota Leal - Aluno (acompanhado de sua responsável, Daniela Leal).Cada município participante apresentou projetos em andamento.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Teresópolis dá início à Conferência Municipal de EducaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Caxias debate propostas para Conferência Nacional de EducaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Homem é preso após descumprir medidas protetivas em AraruamaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Festa do Servidor Público de Araruama supera as expectativas com sorteio de centenas de prêmiosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeita de Araruama empossa novos secretáriosJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Itaboraí FC conquista título inédito da 2ª Copa Intermunicipal Sub-15No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕