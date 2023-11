Ar-condicionados controlados pela Alexa: confira 6 opções para casa inteligente

No Brasil, os ares-condicionados são eletrodomésticos que proporcionam um grande alívio em dias quentes. Os aparelhos reduzem a temperatura do ambiente, garantindo mais conforto e bem-estar para as pessoas no local. Com diferentes potências – medidas em BTU –, há modelos que entregam mais funções além da climatização do ambiente. Por exemplo, existem opções com recursos de purificação e umidificação do ar.

Nos últimos anos, outro destaque são os ares-condicionados com suporte a assistente Alexa ou controlados por aplicativos para celulares. Com isso, os usuários podem gerenciar e programar o aparelho mesmo quando não estão em casa. Para quem está em busca de um ar-condicionado para uma casa inteligente, o TecMundo separou 6 opções que podem ser controladas pela Alexa . Confira qual equipamento combina melhor com as suas necessidades. Ar-Condicionado Split LG Dual Inverter Artcool, S4-W09JARX





Consulte Mais informação: TEC_MUNDO » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

TEC_MUNDO: Ar-condicionado com Alexa: 6 modelos compatíveis com a assistenteVeja as opções de ar-condicionado split que podem ser controlados de qualquer lugar

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Super oportunidade: Controle Remoto Universal por menos de R$ 30 e com integração com AlexaJá pensou em integrar todos os dispositivos infravermelho da sua casa e controlá-los por aplicativo ou via Alexa? Com o Controle Remoto Universal é possível!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Em encontro com Lira, Xi Jinping promete mais ‘sinergia’ com o BrasilLíder chinês afirmou que Brasil e China deveriam se apoiar diante de “um mundo tumultuado”

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Sétimo voo com repatriados de Israel chega ao Brasil com 69 passageirosDesse total, 67 desembarcaram no Rio e dois em Recife; 1.204 brasileiros já voltaram de Israel desde o íncio da guerra com o Hamas

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Lula conversa com Maduro sobre eleição na Venezuela e dívida com o BrasilOs presidentes discutiram a possibilidade de novos acordos de exportação e mudanças no comércio entre os países

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Hamilton sonha com vitória no Brasil após dois anos de batalha com VerstappenNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »