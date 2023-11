Ar-condicionado é um dos produtos mais procurados na Black Friday

A pesquisa anual do Ibevar aponta que o ar-condicionado aparece entre os dez produtos mais procurados pelos consumidores neste período de promoções. Mesmo com a alta de vendas registrada nas últimas semanas e com o gargalo logístico nas hidrovias do Amazonas, as expectativas para a Black Friday ainda são robustas, com um verão prometendo calor muito acima do normal.

As estimativas são similares para a indústria e para o varejo, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) e o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar). A produção de ar-condicionado do tipo Split no primeiro semestre deste ano cresceu 16% em relação ao mesmo período de 2022, somando pouco menos de 1,3 milhão de aparelhos, segundo a Eletros





