Arábia Saudita busca acordos comerciais e avalia oferta do Brics

O governo explora acordos comerciais com uma lista “ambiciosa” de países, disse em entrevista Faisal Al Ibrahim, sem dar nomes. O governo também quer renegociar alguns acordos existentes, disse ele.

“As exportações estão crescendo, mas não tanto quanto desejamos em termos de exportações não petrolíferas”, disse Al Ibrahim. “Queremos que elas cresçam mais rápido.” A Arábia Saudita está investindo bilhões de dólares para tentar se tornar um polo logístico global e criar novas indústrias, como veículos elétricos e produtos farmacêuticos. O reino é um dos seis países convidados em agosto para se juntarem a Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul na primeira expansão do Brics desde 2010.

O convite está “sendo avaliado e estamos olhando para ele em termos puramente econômicos”, disse Al Ibrahim. “Qualquer coisa que nos ajude a avançar a nossa transformação de forma mais firme e suave, mas que também nos ajude a contribuir para os desafios econômicos globais, é algo que está sendo levado em consideração”, disse o ministro. headtopics.com

Quanto a possíveis acordos de livre comércio, as negociações serão conduzidas através do Conselho de Cooperação do Golfo, com o objetivo de dar ao reino “acesso mais fácil aos mercados de exportação, mas também nos dar acesso a um fornecimento seguro das importações necessárias para a produção e o processo de agregação de valor que acontecerá na Arábia Saudita”, disse Al Ibrahim.

