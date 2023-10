Arábia Saudita alerta EUA sobre expansão da guerra no Oriente Médio

O presidente dos EUA, Joe Biden (à esq.), encontra-se com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (à dir.), no Palácio Real Alsalam, em Jeddah. 15/07/2023 A Arábia Saudita tem alertado os Estados Unidos que a incursão terrestre israelense na Faixa de Gaza poderá provocar consequências catastróficas para o Oriente Médio, informou o jornal americano.

Ao lado de outros 10 congressistas, o senador democrata Richard Blumenthal, membro do Comitê de Serviços Armados, participou de um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em Riad, capital saudita, no último final de semana.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também democrata, reforça desde a eclosão do confronto, em 7 de outubro, que Israel tem direito à autodefesa, citando a morte de mais de 1.400 cidadãos. headtopics.com

Com o anúncio do “cerco total” contra a Faixa de Gaza, decretado pelo ministro da Defesa israelense, Yoav Galant, em 9 de outubro, a provisão de energia, combustível e água ao enclave palestino foi interrompida. Como consequência, a crise humanitária no local se agrava dia após dia. Em vídeos publicados nas redes sociais da emissora árabe Al Jazeera, médicos são vistos operando pacientes apenas com a lanterna de celulares.

Em meio à falta de segurança, MBS e Biden “concordaram em prosseguir esforços diplomáticos mais amplos para manter a estabilidade em toda a região e evitar a expansão do conflito”, comunicou a Casa Branca na terça-feira, 24, sem citar a incursão terrestre. headtopics.com

Assim como outros governos árabes, o líder saudita colocava como condição a criação de um Estado palestino para que fossem, enfim, estabelecidos laços diplomáticos. Os profundos vínculos entre EUA e Israel, que viabilizariam benefícios econômicos e de segurança, teriam feito com que bin Salman mudasse de ideia.

