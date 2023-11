'Aqui tem outra guerra: guerra de procurar comida e água', relata brasileiro em Gaza

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza voltaram a dar notícias. Na sexta-feira (27), a comunicação foi cortada em Gaza, após bombardeios intensos. O silêncio durou até este sábado (28).

Pela manhã, Hasan Rabee, um dos brasileiros em Gaza, falou novamente com a equipe do Fantástico. Ele, que está em Khan Yunis, só conseguiu fazer a ligação graças a um chip de celular que tinha do Brasil.

"Depois de dois dias a gente conseguiu achar água. Água mineral. Compramos dois saquinhos e eu acredito que dê para 3, 4 dias." "Nas águas, cada uma garrafa, 2 shekel. Mais ou menos 13 reais, meio litro. Aqui tem outra guerra. Guerra de procurar comida e água." Hasan também falou sobre como o preço dos mantimentos está bem mais caro. headtopics.com

A maior vontade? Voltar para o Brasil. "A gente espera que a gente volte logo pra São Paulo, isso que a gente espera." Antes do corte na comunicação, os registros que chegavam já mostravam um cenário preocupante. É o que relata Shahed Al-Banna.

"Até as verduras e as frutas, tudo acabou. Esse armário aqui tava cheio até três dias atrás de alimento, de comida, agora tá vazio."

