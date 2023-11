Aproximação com Lula e movimentos para as eleições de 2024 geram debandada no PL

Da esquerda para a direita: Ricardo Salles, Yury do Paredão, João Maia e Cabo Gilberto — Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados | Pablo Valadares/Câmara dos Deputados | Vinicius Loures/Câmara dos Deputados | Bruno Spada/Câmara dos Deputadosvive um movimento de debandada motivado por aproximações com o governo Lula (PT) e por disputas internas mirando as eleições municipais de 2024.

Um dos possíveis destinos de Salles é o Patriota, que deve se fundir ao PTB. A deputada federal Magda Mofatto (Patriota-GO), que se desfiliou do PL em março, tomou o mesmo caminho, também avaliado pelo deputado federal Cabo Gilberto (PL-PB).

Além do Patriota, outra negociação é com o União Brasil, do senador Efraim Filho, que faz oposição a Azevêdo. No caso de Mofatto, a saída ocorreu após atritos com o ex-deputado bolsonarista Major Vitor Hugo e com o senador Wilder Morais (PL-GO), que assumiram o diretório goiano da sigla com aval de Bolsonaro e Valdemar. Enquanto o PL deve lançar o também deputado federal Gustavo Gayer à prefeitura de Goiânia, Mofatto tende a apoiar o atual prefeito, Rogério Cruz (Republicanos). headtopics.com

Maia migrou para o PP neste mês, após o senador Rogério Marinho (PL-RN), aliado de Bolsonaro, assumir a direção do PL no estado. O movimento, sacramentado após a entrada do PP no governo Lula, também seguiu um cálculo de aproximação de Maia com o Palácio do Planalto.

Questões regionais também empurram bolsonaristas sem mandato para fora do PL. No Amazonas, o coronel Alfredo Menezes, amigo de Bolsonaro e candidato ao Senado em 2022, avalia migrar para Republicanos, PP ou Novo para concorrer à prefeitura de Manaus. Ele se desentendeu com aliados de Valdemar, que se aliaram ao prefeito David Almeida (Avante). headtopics.com

