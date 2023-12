Aprovação de texto sobre apostas esportivas pode gerar arrecadação de R$ 12 bilhões

A Câmara dos Deputados havia recém aprovado o texto-base que regulamenta os sites de apostas esportivas quando o ministro Fernando Haddad chegou a sede do ministério para conversa com jornalistas. Logo na chegada, Haddad fez questão de agradecer o empenho dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A negociação na Câmara dos Deputados sobre as apostas avançou e o texto que foi aprovado prevê inclusive a taxação dos cassinos, que tinha a resistência da bancada evangélica. Com isso, a previsão de arrecadação do governo com a medida que era de R$ 1,6 bilhão e que, agora, segundo os congressistas, pode chegar a R$ 12 bilhões. Ou seja, a equipe econômica poderá contar com mais recursos do que está previsto no Orçamento do ano que vem e isso pode fazer o ministério da Fazenda cumprir as metas com menos dificuldade do que estava previst





