Apresentadora Ana Hickmann relata agressão pelo marido e levanta questão sobre relacionamento abusivo

No último final de semana, a apresentadora Ana Hickmann relatou ter sido agredida pelo marido, Alexandre Correa. A apresentadora chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o marido, no qual ela informa que as agressões começaram após uma briga e que teve que ir para o hospital depois. O caso repercutiu nas redes sociais e levantou a questão sobre relacionamento abusivo nas redes sociais. E isso é mais comum do que se pensa.

Segundo estudo publicado na revista científica The Lancet, uma em cada quatro mulheres sofreu violência doméstica ao longo da vida. Entrar em um relacionamento abusivo pode ocorrer com qualquer mulher, assim como aconteceu com Manuela Xavier. A psicanalista e influenciadora preicsou de força para sair do relacionamento que a aprisionava. “A gente que aquilo é amor, quando, na verdade, não é. Mas são coisas tão pequenas, às vezes, que a mulher nem percebe”, pontua. Para quebrar o ciclo de viver com o agressor, ela ressaltou que é importante ter uma rede de apoi





