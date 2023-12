Apresentadora Ana Hickmann denuncia supostas irregularidades em sua empresa

Apresentadora entregou lista de supostas irregularidades após fazer auditoria em sua empresa, administrada em conjunto com Alexandre Corrêa; defesa do empresário nega as acusações. Ana Hickmann diz que continua sofrendo agressão e faz desabafo: 'Cada dia eu recebo uma novidade de coisas que meu ex-marido criou'.

A artista contratou uma perícia particular para verificar supostas irregularidades em sua empresa, administrada em conjunto com o empresário, e entregou um documento com o resultado na 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras. Ela constatou que a Hickmann Serviços Ltda. tinha acumulado uma dívida de mais de R$ 40 milhões entre 2018 e outubro deste ano. A perícia teria apontado a falsificação da assinatura de Ana em cheques, contratos de financiamento bancários e outros documentos. Entre as supostas fraudes documentadas está o registro de uma confissão de dívida de R$ 427.132,50 que não foi assinado por Ana Hickmann, segundo a defesa. 'Os cheques foram assinados falsamente em nome da pessoa física da noticiante, e não da pessoa jurídica Hickmann Serviços Ltda.', diz o documento





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ana Hickmann posta foto com filho e declara amor incondicionalAna Hickmann postou uma foto com seu filho, Alexandre, de 10 anos, na noite desta terça-feira (21). Em um story em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou uma foto dos dois sorridentes e escreveu: 'Minha razão de viver! Filho, a mamãe te ama! Vai dar tudo certo'. Mais cedo, mãe e filho já havia aparecido em uma conversa com os seguidores , na qual disse que começou o dia melhor ao ver o menino mais feliz após dias conturbados. A criança tem aparecido mais nos contúdos recentes feitos por Ana

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ana Hickmann posta fotos com seu filho no InstagramA apresentadora Ana Hickmann postou várias fotos com seu filho, Alexandre, de 10 anos, no Instagram, em momentos de lazer e viagens, em cenários de neve, praia e na Amazônia.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Marido de Ana Hickmann abre mão da guarda compartilhada do filhoAlexandre Correa, marido de Ana Hickmann, abriu mão da guarda compartilhada do filho Alexandre, conhecido como Alezinho. Correa quer o direito de visitas reguladas para ver o filho ao menos duas vezes por semana. Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Ana Hickmann nega alegações feitas pela defesa de seu maridoA assessoria da apresentadora Ana Hickmann divulgou uma nota comentando a tentativa de revogação da medida protetiva por parte de seu marido, Alexandre Correa, e negando as alegações feitas pela defesa dele.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Pastoras Wakhi e apresentadora de notícias do Afeganistão desafiam estereótipos de gêneroUma das últimas pastoras Wakhi, Afroze-Numa cuida de cabras, bois selgavens e ovelhas há quase três décadas. Hosai Ahmadzai, apresentadora de notícias do Afeganistão, continua seu trabalho apesar das preocupações com sua segurança e resistência social.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Após ter carros bloqueados, Ana Hickmann é surpreendida com nova ação de banco; total de dívidas passa de R$ 7 milhõesBradesco entrou nesta quarta-feira (22) com ação, no valor de R$ 1,1 milhão; apresentadora e o marido já estão com bens bloqueados para pagar empréstimo anterior

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »