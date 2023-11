Apresentador ironiza Daronco após pênalti: 'Melhor jogador do Santos'

29/10/2023 21:58:00 / Fonte: Lance!

O apresentador Benjamin Back não concordou com a marcação do pênalti para o Santos no final do clássico contra o Corinthians, neste domingo (29). O comunicador ironizou Anderson Daronco, que enxergou uma falta de Bruno Mendez em Soteldo na Neo Química Arena.