Apresentador de TV negocia filiação ao PSB e avalia figurar como candidato a vice da deputada federal

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) busca o apoio do apresentador de TV José Luiz Datena para disputar a prefeitura de São Paulo em 2024. Tabata já foi lançada como pré-candidata do PSB à prefeitura e busca o apoio de Datena para ampliar pontes com o eleitorado de menor renda. Datena já foi filiado a nove partidos, incluindo o PT.

'Me libertei do fundamentalismo religioso', diz Priscilla que deixou para trás o gospel e chega com tudo no popEm entrevista ao GLOBO, artista fala da nova fase da carreira, de como lida com as críticas, do que espera para o futuro na música e de sua ligação com a fé

Fãs de Taylor Swift acampam em frente ao estádio para garantir lugar nos showsFãs de Taylor Swift montam barracas de camping em frente ao Estádio Nilton Santos para garantir um bom lugar nos shows da cantora americana no Brasil

Pastelaria denuncia caso de racismo após cliente pedir 'motoboy branco'Uma pastelaria da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, denunciou um caso de racismo cometido por uma cliente ao fazer um pedido na loja, na noite desta terça-feira.

As cifras astronômicas e os bastidores da turnê de Taylor Swift no BrasilTodos estão de olho na capacidade de TaylorSwift movimentar a economia por onde a TheErasTour passa, gerando dividendos impressionantes para uma cadeia de negócios que vai muito além das bilheterias dos estádios.

Ministro do STF vota para rejeitar recurso de deputada acusada de porte ilegal de armaO ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para rejeitar um recurso apresentado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) contra a decisão da Corte que a tornou ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento com uso de arma.

Brasil leva virada da Colômbia e acumula fracassos na era DinizTime sai na frente, com Martinelli, mas é superado ao longo da partida, com atuação brilhante de Luiz Díaz

