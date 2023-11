Apps de namoro atraem investidores e gente disposta a pagar R$ 5 mil por semana para trocar likes apenas com pessoas bem-sucedidas

Pesquisa do Tinder avaliou o perfil da geração Z, quando o assunto é relacionamento — Foto: Shutterstock

— Os aplicativos ajudam muito por ampliarem as chances de alguém conhecer pessoas que não poderia nos seus ciclos sociais ou no lugar onde mora. Se os algoritmos funcionassem melhor e a interface de bate-papo não travesse, mais pessoas estariam dispostas a pagar — avalia Cimatti.Mesmo com a maioria dos usuários ainda limitada às ferramentas gratuitas, as grandes empresas do setor no mundo já faturam alto.

“Acreditamos que a Match está bem posicionada como líder incontestável no mercado on-line namoro, com uma participação estimada de aproximadamente 50% dos usuários globais de namoro em todo o seu portfólio de marcas, sendo o Tinder é o maior e mais lucrativo aplicativo de namoro em todo o mundo”, explicaram no documento. headtopics.com

Para os investidores que estão apostando no segmento, será cada vez mais natural para as novas gerações ter no celular o principal meio para conhecer novas pessoas e iniciar relacionamentos. Joshua Montenegro, assessor de investimentos da Ável, diz que a pandemia acelerou a digitalização de diversos segmentos da vida, inclusive os relacionamentos:

O setor ainda pode se valer do Fear of Missing Out (Fomo, na sigla em inglês), que é o medo de ficar de fora do que todo mundo está acessando ou fazendo. O temor de a alma-gêmea estar num aplicativo em que não têm inscrição pode levar consumidores a acumular diferentes assinaturas. headtopics.com

