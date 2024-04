Apple desenvolve modelo de linguagem mais rápido e eficiente que o GPT-4 da OpenAI

Avançando em sua pesquisa de inteligência artificial (IA) generativa, a Apple está desenvolvendo um modelo de linguagem que tem se mostrado mais rápido e eficiente que o GPT-4 da OpenAI durante os testes. Novos detalhes sobre a ferramenta que pode aprimorar as capacidades da Siri foram revelados na sexta-feira (29).

No artigo ao qual o VentureBeat teve acesso, os pesquisadores da Apple descrevem um sistema chamado Reference Resolution As Language Modeling (ReALM) que tem como principal inovação uma maior capacidade de interpretar elementos visuais na tela do dispositivo. Ele faz isso convertendo qualquer contexto em texto, simplificando a análise feita pela tecnologia. Segundo a Apple, o método utilizado resulta em ganhos substanciais de desempenho na comparação com ferramentas existentes

