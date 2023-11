Apple aposta em horário nobre para evento de lançamentos nesta segunda-feira, 30

Publicado em 30 de outubro de 2023 às, 06h00.programou seu novo evento de lançamentos para o horário nobre da TV americana, marcado para às 21h desta segunda-feira, 30, (às 20h no horário do leste dos Estados Unidos)

. Tradicionalmente reservado para grandes eventos de entretenimento, este horário coloca a gigante da tecnologia em competição direta com programas populares como o Monday Night Football na TV aberta

Este passo da Apple parece ser lançar a marca para um novo momento. Nenhuma outra empresa de tecnologia conseguiu transformar seus anúncios em eventos tão aguardados quanto a Apple. Grandes nomes como Sony, Samsung, Google e Intel tentaram capturar essa magia com convidados especiais e performances extravagantes, mas sem o mesmo impacto.

A estratégia da Apple de mudar seu evento para o horário nobre pode ser vista como uma tentativa de ultrapassar o sucesso alcançado com os eventos do iPhone, buscando atrair ainda mais atenção e se tornar uma parte mais consistente do diálogo cultural. Isso indica um esforço para ampliar o alcance de seus produtos, não apenas entre entusiastas da tecnologia, mas também no público geral.

Embora não seja esperado que o evento tenha tantos espectadores quanto os eventos do iPhone, a Apple parece menos preocupada com recordes de audiência e mais focada em estabelecer uma nova norma para seus eventos-chave. A empresa parece estar se preparando para lançar produtos inovadores e quer garantir que tenha todas as ferramentas necessárias para capturar a atenção do público.