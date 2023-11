Aposta lucrativas contra S&P e Nasdaq começam a ser desfeitas

Investidores que ganharam muito dinheiro com apostas contra as ações no terceiro trimestre começam a fechar as posições antes de meses sazonalmente fortes para aSem arriscar o que já ganharam Os investidores recuam das apostas de queda em todos os setores, principalmente consumo, finanças, saúde e tecnologia.

“Os vendedores a descoberto ganharam um presente de Natal antecipado no terceiro trimestre” disse Ihor Dusaniwsky, chefe de análise da S3 Partners, em entrevista. A partir daqui, os operadores não estão construindo novas posições “pois não querem arriscar o que já ganharam”.Ambos continuaram a cair em outubro, embora a um ritmo mais lento, com quedas de mais de 2%.

“A realização de lucros é uma parte fundamental dessa disciplina”, disse Sosnick. “Mas, a menos que tenhamos uma reversão significativa no mercado de Treasuries, é difícil esperar uma grande recuperação nas ações.”

