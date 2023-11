Aposta do PSB para furar polarização e impulsionar Tabata, Alckmin se desgarra do PT na eleição de São Paulo

Alckmin, ao centro, entre a deputada Tabata Amaral e o ministro Márcio França: PSB mira furar polarização entre petistas e bolsonaristas em 2024 — Foto: Marcia Pinheiro/Divulgação PSB-SP) à prefeitura de São Paulo, distanciando-se da costura feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por seu partido, o PT, em favor da pré-candidatura de(PSOL).

— Ela é a novidade, é a verdadeira mudança. (...) Eu não tenho dúvida de que nós, do PSB, vamos representar a mudança — discursou Alckmin. O vice-presidente atuou diretamente na costura para atrair os senadores Jorge Kajuru (GO) e Chico Rodrigues (RR) para o partido no começo do ano, por exemplo. Em Brasília, Alckmin tem recebido parlamentares da legenda com frequência em seu gabinete no Palácio do Planalto. Nos fins de semana, quando está em São Paulo, faz reuniões buscando a filiação de prefeitos do interior.

Enquanto Lula se comprometeu com o apoio ao pré-candidato do PSOL, após ter fechado aliança com o partido na disputa presidencial, o prefeito de São Paulo encaminhou uma aliança com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, porém, Bolsonaro encorajou uma eventual candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL), rival de Nunes, ainda que precise concorrer por outro partido. headtopics.com

A possibilidade de Tabata e Boulos repartirem o eleitorado de esquerda é minimizada no PSB, que considera a deputada mais capaz de conquistar votos em setores como o mercado financeiro paulistano, onde a rejeição ao ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) seria maior.

— Alckmin é uma figura respeitada por todos e tem sido um grande parceiro na jornada de apresentar Tabata a alguns segmentos. Acredito que, num eventual segundo turno, ela tem capacidade de alcançar um eleitorado que o PT e o PSOL não conseguem atingir — afirmou. headtopics.com

