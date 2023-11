Apesar de empate, Vasco reduz risco de rebaixamento para a Série B

Rio - O Vasco deixou escapar no fim a vitória sobre o Goiás, apesar disso, o risco de rebaixamento do clube carioca foi reduzido nesta rodada. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, exposto no portal 'Infobola', o Cruz-Maltino que antes tinha 68% agora tem 67% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Em situação desesperadora estão América-MG e Coritiba. Os dois clubes têm 99% de risco de rebaixamento.

Ainda na zona de rebaixamento, mas à frente do Cruz-Maltino, o Goiás aparece com 61% de risco de disputar a Série B no ano que vem. Primeiro clube fora do Z-4, o Santos têm 29% de possibilidades de queda. Com risco de rebaixamento mais reduzido, o Bahia tem 19%. O Corinthians aparece com 11%. O Cruzeiro tem 6%. O Internacional tem 5% de possibilidades, o São Paulo aparece com 3%, e o Cuiabá fecha a lista com 1%.

