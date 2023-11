Apesar de 98% dos pais defenderem vacinação, cobertura infantil segue baixa

inédito mostrou que 98% dos pais com filhos de 14 anos ou menos consideram a vacinação um meio importante na prevenção dos riscos à saúde. Apesar do mesmo percentual afirmar vacinar os próprios filhos com todos os imunizantes indicados pelo sistema de saúde, a cobertura vacinal infantil continua diminuindo no Brasil.As taxas que antes atingiam entre 90 e 100% no Programa Nacional de Imunização (PNI) caíram para 50 a 70%.

Como exemplo é possível citar a adesão às vacinas de tuberculose (BCG), hepatite B e tríplice viral, que caiu, respectivamente, de 95%, 100% e 95% em 2016 para 64%, 54% e 56% até o final de outubro deste ano. Já a proteção contra o vírus HPV, recomendada dos nove aos 14 anos, alcança hoje apenas 57% das meninas e 40% dos meninos.

Para tentar reverter o quadro, as equipes médicas começaram a aplicar vacinas nas escolas. A iniciativa, no entanto, foi rejeitada por 17,2% dos brasileiros em relação à imunização contra covid-19, sendo a maioria na região Centro-Oeste (22,1%) e Sul (21,9%). No caso das vacinas contra Influenza e HPV, a rejeição foi menor (11,2% e 12%, respectivamente). headtopics.com

