Aperto monetário nos EUA pode afetar queda nos juros, diz secretário

Guilherme Mello: no ano que vem, a atividade econômica terá como motor principal o mercado de crédito — Foto: Wenderson Araujo/Valor

O processo de queda na taxa de juros no Brasil pode encontrar um limite que não estava presente com tanta intensidade no radar do governo há seis meses: o aperto monetário nos Estados Unidos. “Esse é o principal elemento que afeta as possibilidades de 2024”, disse em entrevista aoo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Neste artigo, o advogado especialista em mercado financeiro e direito tributário, fala sobre por que os projetos íntegros de crédito de carbono serem ferramentas relevantes na luta contra a mudança climáticaEm primeiro de uma série de relatórios sobre o tema, equipe de research aponta a transição energética da indústria de óleo e gás, o financiamento dos países em desenvolvimento e um balanço global de emissões como... headtopics.com

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição... headtopics.com

Em princípio, EUA e China acertam encontro entre Biden e Xi para o próximo mêsAs discussões entre os países estão cada vez mais centradas em questões econômicas, incluindo as suas preocupações sobre sanções tecnológicas Consulte Mais informação ⮕

Greve nos EUA: Stellantis fecha acordo para encerrar paralisaçãoO contrato segue o modelo estabelecido pela Ford e a UAW nesta semana, segundo fontes ligadas ao assunto Consulte Mais informação ⮕

EUA pede a Israel para distinguir combatentes do Hamas de civis em GazaNeste domingo, o presidente americano, Joe Biden, conversou com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu Consulte Mais informação ⮕

Israel-Hamas: Mauro Vieira viaja aos EUA para negociar nova proposta de resolução na ONUBrasil preside o Conselho de Segurança da ONU até a terça-feira e tenta aprovar texto após veto dos EUA Consulte Mais informação ⮕

Guilherme Costa bate recorde no Pan e já pensa nas Olímpiadas: “Quero chegar lá e ganhar”Nadador avalia participação nos jogos Pan-Americanos com quatro ouros conquistados Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Brasil ganha quatro medalhas no judô, duas de ouroSegundo dia da modalidade teve Gabriel Falcão e Guilherme Schimidt campeões Consulte Mais informação ⮕