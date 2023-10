Apenas três estados do Brasil têm mais homens que mulheres; veja quais

Censo: pesquisa revela um Brasil mais feminino (Paulo Fridman / Colaborador/Getty Images)O Brasil tem apenas três estados com mais homens que mulheres,, divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

. O Acre é o único da lista com exatamente 50% de homens e 50% de mulheres. Entre os estados com mais homens que mulheres estão:Tocantins - 50,1% de homens e 49,9% de mulheresPor que o Brasil tem mais mulheres que homens?O resultado apresenta o menor número de homens em relação a um grupo de 100 mulheres, o que, na prática, mostra que há cada vezes menos homens do que mulheres no país. Em 1980, havia 98,7 homens para cada 100 mulheres.

A pesquisa mostra ainda que, apesar do resultado total mostrar mais pessoas do sexo feminino, o Brasil tem uma proporção maior de homens até os 19 anos que mulheres. “Essa maior incidência de homens nas primeiras idades é uma consequência do maior nascimento de crianças do sexo masculino em relação àquelas do sexo feminino”, explica o relatório do Censo. headtopics.com

Segundo análise do IBGE, o número de homens no Brasil diminui devido à sobremortalidade, que acontece de forma mais intensa na juventude. Na faixa de 25 a 29 anos, a população feminina passa a ser majoritária em todas as regiões do país — no Nordeste isso acontece já no grupo de 20 e 24 anos. A tendência se intensifica nas idades mais avançadas, por conta da menor mortalidade das mulheres em relação aos homens.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

exame »

A guerra das milícias no Rio de JaneiroO repórter especial Rafael Soares dá detalhes do interesses que estão em jogo entre os milicianos após o assassinato do ex-chefe da quadrilha, conhecido como Faustão Consulte Mais informação ⮕

Rio de Janeiro: 35 ônibus queimados e um alvo de tiros impactam transporte na regiãoEpisódios foram consequência da morte do miliciano Faustão, sucessor de Zinho, no início da semana Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Botofago inaugura primeira loja oficial no Rio de JaneiroPrimeiro espaço do Glorioso foi aberta nesta quinta-feira (26) em shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

Botofago inaugura primeira loja oficial no Rio de Janeiro; confira fotosPrimeiro espaço do Glorioso foi aberta nesta quinta-feira (26) em shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

Primeiro trem turístico a vapor do Estado do Rio Janeiro é inaugurado em Miguel PereiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕