Apelos para permitir entrada de ajuda humanitária em Gaza se multiplicam

"O mundo está sendo testemunha de uma catástrofe humanitária que se desenvolve diante dos nossos próprios olhos", disse o secretário-geral da ONUUma mulher passa pelos escombros de um edifício em Rafah, sul da Faixa de Gaza (Adel ZAANOUN con Jonah MANDEL en Jerusalén/AFP)Os apelos para permitir a entrada de ajuda humanitária de emergência namultiplicaram-se neste domingo (29), coincidindo com a intensificação dos bombardeios e das...

A situação em Gaza, onde vivem precariamente mais de dois milhões de pessoas em 362 km², é"cada vez mais desesperadora", acrescentou Guterres no Nepal. "Mais de dois milhões de pessoas, sem nenhum local seguro para onde ir, estão sendo privadas do essencial para se viver - alimentos, água, abrigo e atenção médica - enquanto são submetidas a um bombardeio incessante", disse.

Ambos concordaram em"trabalhar juntos para fazer chegar alimentos, combustível, água e medicamentos a quem mais necessita, e retirar os cidadãos estrangeiros" do enclave, acrescentou. Em resposta, o Exército israelense bombardeia sem cessar a Faixa de Gaza. O ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas desde 2007, assegura que mais de 8.000 palestinos morreram até o momento com os bombardeios.Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco repetiu, diante de 20.000 fiéis, seu apelo para o fim dos combates. headtopics.com

"Que ninguém renuncie à possibilidade de parar as armas", acrescentou."Dizemos cessar-fogo. Parem, a guerra é sempre uma derrota, sempre", insistiu.

Hamas pede implementação imediata de decisão da ONU sobre ajuda humanitária em GazaAssembleia-Geral da ONU aprovou, na sexta-feria (27), uma proposta de resolução da Jordânia e dos países árabes sobre o conflito entre Israel e Hamas Consulte Mais informação ⮕

Chefe da ONU: “Escalada sem precedentes” de Israel em Gaza prejudica ajuda humanitáriaAntónio Guterres também afirmou que a ONU está “extremamente preocupada” com o seu pessoal em Gaza, depois que as comunicações foram interrompidas na região Consulte Mais informação ⮕

Cidadãos de Gaza invadem centros de ajuda e levam farinha e suprimentos, diz ONUAgência para refugiados afirmou que 'este é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a ruir depois de três semanas de guerra e de um cerco apertado' Consulte Mais informação ⮕

Assembleia da ONU aprova resolução que pede trégua humanitária em Gaza; ACOMPANHEIsrael afirma que está intensificando as operações terrestres contra o Hamas na região. Consulte Mais informação ⮕

Assembleia Geral da ONU aprova resolução que pede 'trégua humanitária imediata' em GazaRepresentante israelense nas Nações Unidas, Gilad Erdan, criticou decisão, dizendo que a Organização 'não tem menor legitimidade ou relevância' Consulte Mais informação ⮕

Gaza fica sem internet em meio a ameaça de invasão, e ONU faz apeloForças de Defesa de Israel anunciam ampliação de atividades por terra na região, e conflito chega a patamar inédito desde os ataques terroristas do Hamas. Consulte Mais informação ⮕