Após uma década, banqueiros do Reino Unido voltam a ter direito a bônus ilimitado

O Reino Unido abandonou o limite máximo para os bônus dos banqueiros no seu mais recente esforço para aumentar a competitividade do mercado financeiro de Londres após o Brexit. A regra que limita os bônus dos banqueiros a duas vezes o salário base anual foi introduzida há uma década, na sequência da crise financeira global, quando o país fazia parte da União Europeia (UE).

Os britânicos argumentavam que a medida levaria a salários fixos mais elevados, minando os esforços para vincular mais estreitamente a remuneração dos banqueiros ao sucesso a longo prazo. Desde então, os reguladores financeiros britânicos reiteraram estas preocupações e a PRA afirmou na terça-feira que a eliminação do limite alinharia melhor o salário com o desempenho.

