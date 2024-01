Após ser alvo do Irã, Paquistão contra-ataca com mísseis. O Oriente Médio vive clima de guerra; são os ecos do conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. O Paquistão atacou o Irã com mísseis e drones; pelo menos nove pessoas morreram. O governo paquistanês disse que os ataques atingiram esconderijos de terroristas. Foi uma resposta a bombardeios recentes do Irã. Faz tempo que os dois países se acusam de abrigar grupos militantes que realizam ataques ao longo da fronteira.

O Irã afirmou que o alvo dessa vez era o grupo militante sunita Jaish al Ad. Segundo as autoridades iranianas, o grupo tinha atacado, na fronteira, as forças de segurança do país. Na segunda-feira (15), a chamada Guarda Revolucionária do Irã, principal força do Exército deles, bombardeou grupos rebeldes também no Iraque e na Síria. O Oriente Médio tem hoje vários focos de crise. A região abriga países dessa área que vai do leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico e vive uma teia de conflitos





