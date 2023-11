Após saques a depósitos de comida da ONU, Biden defende acelerar ajuda humanitária a Gaza

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em visita a Tel Aviv, Israel (18/10/2023), neste domingo, 29, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou"a necessidade de aumentar imediata e significativamente o fluxo de assistência humanitária para atender às necessidades dos civis em Gaza", informou a Reuters.

"O que acreditamos é que a cada hora, a cada dia desta operação militar, as IDF (Forças de Defesa de Israel), o governo israelense deveriam usar todos os meios possíveis à sua disposição para distinguir entre terroristas do Hamas que são alvos militares legítimos e civis que não são", disse Sullivan à CNN.

Desde o início da Operação Voltando em Paz, instituída pelo Governo Federal para retirar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio, Desde o início do conflito, mais de 8.005 palestinos morreram, sendo 3.595 crianças e 2.062 mulheres, e mais de 20 mil ficaram feridos; do lado israelense, 1.405 israelenses morreram, sendo 311 soldados e 57 policiais, e há mais de 5.431 feridos; headtopics.com

Em 22 dias de conflito cerca de 45% das residências de Gaza foram totalmente ou parcialmente destruídas e mais de 1.4 milhão de palestinos foram deslocados de suas casas, para outras partes de Gaza, após ordem de evacuação de Israel;

Após semanas anunciando uma possível invasão terrestre à Gaza, no dia 28 de outubro, Netanyahu deu aval para operação terrestre e ataques se intensificaram; Desde o início dos bombardeios, entidades de Direitos Humanos e a ONU alertam para o risco de agravamento da crise humanitária em Gaza. Com os hospitais e necrotérios sobrecarregados, palestinos chegaram a usar carros de sorvete e refrigeradores de alimentos para armazenar corpos;Com tanques e soldados, Israel conduz exercício militar próximo da fronteira com o Líbano headtopics.com

