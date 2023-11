Após reuniões com Lula, Haddad diz que não vai antecipar 'estratégia' e evita responder sobre meta fiscal

— Não posso antecipar estratégia porque eu tenho que primeiro levar ao conhecimento do presidente, porque ele precisa validar as decisões que precisamos tomar. Ele está preocupado, porque ele está vendo que uma coisa de 2017 (aumento da subvenções e perda de arrecadação) está repercutindo agora — disse Haddad, após se reunir com o presidente Lula pelo menos três vezes nesta quarta-feira.

Após Lula reconhecer que dificilmente esse compromisso será atingido, o governo estuda uma revisão, que pode ficar em déficit de 0,25% a 0,50% em relação ao PIB. Atualmente, o intervalo almejado é de 0,25% de déficit a 0,25% de superávit.

Outro tema foi tratado em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2017, que excluiu da base de cálculo do PIS Cofins o ICMS recolhido pelas empresas. Os outros dois contaram com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa; ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

— Nós continuamos discutindo aquelas assuntos objeto da entrevista de segunda-feira. O PIB está crescendo 3% e a arrecadação não está nem perto disso.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Líderes da base tem reunião com Lula e Haddad para discutir meta de 2024Na pauta da conversa, as medidas em tramitação no Congresso para tentar aumentar as receitas federais e, assim, fechar as contas públicas do próximo ano

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Governo Lula discute alteração na meta de déficit zero em 2024O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega irritação diante de perguntas, mas não confirma manutenção do objetivo fiscal

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Haddad evita se comprometer com déficit zero em 2024Após fala do presidente Lula de que meta não seria cumprida, ministro se limita a dizer que vai ‘buscar equilíbrio fiscal de todas as maneiras’

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Pacheco defende Haddad e quer manutenção da busca pelo déficit zero em 2024'Ir na contramão disso colocaria o País em rota perigosa', alegou o presidente do Senado, dias após declarações do presidente Lula (PT)

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Haddad volta a fugir do assunto meta fiscal de 2024Ao conversar com jornalistas, na sede da Fazenda, não respondeu se estuda mudar a meta. Ele ainda justificou a reação que teve na segunda.

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: O outro motivo para o governo Lula rever meta fiscal de Fernando HaddadEntenda

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕