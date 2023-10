Após proposta do Brasil ser barrada, Lula defende fim do poder de veto no Conselho de Segurança da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (27) as regras do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que garantem poder de veto aos cinco países permanentes do órgão.

O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros, mas somente cinco ocupam os chamados assentos permanentes e, com isso, têm direito a poder de veto. São eles: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

Atual presidente rotativo do conselho, o Brasil sugeriu um texto que condenava os ataques terroristas do Hamas e cobrava de Israel o fim do bloqueio à Faixa de Gaza. "É preciso acabar com o direito de veto, ou seja, se tiver dúvida, vota a maioria, ganha e cumpre-se. Então, eu vou continuar falando em paz, vou continuar falando porque eu acredito que é a coisa mais extraordinária tentar superar o poder das balas com o poder da conversa", afirmou. headtopics.com

Ainda sobre o Conselho de Segurança, Lula voltou a defender uma reforma no colegiado, com a entrada de mais membros permanentes, como Brasil, Argentina, México, Egito, Índia e Nigéria, entre outros. 'ONU deveria ter coragem de assegurar o Estado Palestino', diz Lula Na conversa com jornalistas, Lula voltou a chamar de "terroristas" os ataques do Hamas contra Israel, mas repetiu que cabe à ONU classificar o grupo como terrorista, o que ainda não foi feito.

