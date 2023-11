Após prisão de Dalmir e Taillon, PF e MPRJ prendem 3º na linha de comando da milícia de Rio das Pedras

Nesta terça (31), foram presos o ex-sargento da PM Dalmir Pereira Barbosa, o chefe da milícia de Rio das Pedras, pioneira no Rio de Janeiro, e Taillon Alcântara Pereira Barbosa, filho de Dalmir, considerado o 02. Os milicianos também atuam em outras favelas próximas, como Tijuquinha e Muzema.

Tanto o pai quanto o filho são conhecidos pelo perfil violento na atuação à frente organização criminosa. Cerca de 80 policiais federais, além de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRJ, cumprem 13 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão no Rio e nas cidades de Saquarema, na Região dos Lagos, e Angra dos Reis, no Sul Fluminense.

Em Angra dos Reis, foram sequestradas três embarcações e um imóvel de luxo avaliado em R$ 2 milhões. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do TJ/RJ. Segundo investigações das polícias Civil e Federal, Taillon foi o pivô da morte de três médicos na Barra da Tijuca, no início do mês.A principal linha de investigação é que executores, ligados ao Comando Vermelho, confundiram um dos médicos com Taillon. Perseu Ribeiro Almeida aparece com a camisa do Bahia na última foto tirada pelo grupo de colegas. O médico morreu na hora.

Filho de miliciano, conhecido como Taillon (à esquerda), seria o alvo e teria sido confundido com o médico Perseu (à direita) — Foto: Reprodução

