Após perder para o Cuiabá, chance de título do Botafogo cai 10 pontos percentuais

Júnior Santos fez bom jogo pelo Botafogo, que não passou pelo goleiro Walter — Foto: Vitor Silva/Botafogo

A oito rodadas do final da competição, o Botafogo, que lidera a tabela desde a 5ª rodada, ainda não consegue engatar uma sequência de vitórias para garantir um respiro na reta final do Brasileirão. A derrota para o Cuiabá por 1 a 0, sofrida na noite de domingo no Nilton Santos, fez as chances de título do alvinegro caírem para 80,2%.

Com apenas três vitórias no segundo turno do Brasileirão — em 10 jogos, o Botafogo tem também três empates e quatro derrotas —, a vantagem de 13 pontos caiu para apenas seis ao final da 30ª rodada. O Botafogo tem ainda um jogo a menos do que o vice-líder, Palmeiras, com a partida contra o Fortaleza marcada para acontecer em novembro, durante a Data Fifa. Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentam no Nilton Santos em confronto decisivo. headtopics.com

Apesar de estar em terceiro lugar, o Bragantino é o segundo clube com mais chances de conquistar o título, com 8,6%. O vicce-líder Palmeiras aparece na sequência, com 5,7% de probabilidade, seguido de Flamengo (2,6%) e Grêmio (1,7%). Na Libertadores, o Botafogo já está praticamente garantido, com 99,97% de chance de conseguir a pontuação necessária para conquistar a classificação.

Botafogo leva gol inusitado, perde para o Cuiabá e aumenta jejum de vitória no Nilton SantosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá no Nilton Santos e deixa de ampliar a diferença na liderançaCom gol de Isidro Pitta, Cuiabá bate o Botafogo no Nilton Santos pela 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Botafogo busca retomar boa fase no Nilton Santos diante do CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

O que pode ocorrer com o Botafogo após torcedor invadir gramado do Nilton SantosSituação ocorreu após a derrota do Glorioso para o Cuiabá no Estádio Nilton Santos Consulte Mais informação ⮕

CEO do Botafogo fala em gol irregular de Pitta e ataca Abel FerreiraCEO do Botafogo foi às redes sociais após derrota da equipe em casa para o Cuiabá Consulte Mais informação ⮕

Botafogo adota 'lei do silêncio' para jogadores após derrota para CuiabáDiretoria do Botafogo decidiu que os jogadores não falariam com a imprensa após derrota para Cuiabá Consulte Mais informação ⮕